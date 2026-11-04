La main de Lufthansa se rapproche un petit peu plus du capital de TAP Air Portugal. Le groupe a signé le 3 novembre avec le gouvernement portugais l’accord portant sur l’acquisition d’une participation minoritaire dans la compagnie. Il prévoit qu’il acquière 44,9 % du capital pour un montant de 1,025 milliard d’euros. La finalisation de cette acquisition reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, notamment de la Commission européenne.

La participation pourrait atteindre 49,9 % si le groupe devait acquérir la participation initialement proposée aux salariés de TAP Air Portugal (à hauteur de 5 % du capital), portant le montant d’acquisition à 1,2 milliard d’euros. Mais le groupe vise déjà plus haut et évoque la perspective d’une privatisation totale de la compagnie portugaise. Il explique en effet que la participation minoritaire lui permettra de réaliser la majeure partie des synergies qu’il vise, estimées à 450 millions d’euros, mais défend une prise de participation majoritaire, qui lui offrirait des opportunités supplémentaires « pour accélérer la croissance de TAP, renforcer sa compétitivité et libérer un potentiel supplémentaire au sein du groupe aérien ».

En attendant, Lufthansa a tout de même de quoi s’occuper. Le groupe souhaite faire de Lisbonne son septième hub européen, étendre le réseau de TAP, notamment vers le Brésil, l’Afrique lusophone et l’Amérique du Nord, même si le renforcement du réseau vers l’ensemble de l’Amérique latine reste également parmi ses priorités. La part de marché du groupe Lufthansa se situe en effet à 9 % sur les lignes entre l’Europe et le continent sud-américain, et devrait monter à 20 % lors de l’intégration de TAP, le hissant au niveau de ses deux grands concurrents.

« Nos réseaux se complètent idéalement et nous ouvrent de nouvelles opportunités de croissance au Portugal, mais aussi en Amérique du Sud et au Brésil en particulier », reconnaît Carsten Spohr, président du directoire et PDG de Deutsche Lufthansa. Il rappelle en parallèle que cette acquisition participe à sa stratégie globale : « Nous poursuivons sans relâche notre stratégie d’européanisation tout en réaffirmant notre engagement à long terme envers le Portugal. »

De son côté, le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a insisté sur le fait que cette alliance permettra de préserver TAP, son identité portugaise, ses connexions stratégiques pour le Portugal. « Le pays franchit aujourd’hui une étape extrêmement importante pour garantir que nous continuerons à disposer d’une compagnie aérienne portugaise », affirme-t-il. Il ajoute toutefois : « nous serons, chacun selon ses responsabilités, un partenaire fidèle et exigeant », rappelant les projets déjà lancés du groupe Lufthansa dans la maintenance et la formation, mais aussi sa promesse d’augmenter la flotte et ses liaisons.