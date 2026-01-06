Biman Bangladesh Airlines a approuvé l’achat de 14 nouveaux avions commerciaux auprès de Boeing, écartant la proposition concurrente d’Airbus après plusieurs mois de compétition commerciale et diplomatique. La décision a été prise lors de la dernière assemblée générale de la compagnie.

Selon l’agence publique BSS et le quotidien The Business Standard, la future commande comprend huit 787‑10, deux 787‑9 et quatre 737‑8.

L’approbation reste conditionnée à des négociations sur les prix, les modalités financières et les autres clauses, conformément aux recommandations du comité techno‑financier de Biman.

Les autorités bangladaises avaient auparavant évoqué un engagement plus large portant jusqu’à 25 appareils Boeing, dans le cadre d’efforts visant à réduire le déficit commercial avec les États‑Unis, mais la décision actuelle ne porte finalement que sur 14 appareils.



Aucune échéance de conclusion de contrat ni de calendrier de livraison n’a encore été officialisé.

Biman prévoyait cependant déjà d’acquérir 14 nouveaux appareils chez Boeing dans le cadre de son plan d’expansion, avec une flotte qui devait être constituée de 47 appareils à horizon 2034, contre 21 actuellement. Les premières livraisons étaient annoncées d’ici deux ans.

La compagnie porte-drapeau bangladaise opère déjà avec une flotte pratiquement entièrement composée d’appareils de l’avionneur américain, avec 4 737-800, 6 787-8/-9 et 4 777-300ER, à l’exception de ses avions régionaux.

Pour rappel, Biman s’était par ailleurs engagé à commander 10 A350 auprès d’Airbus il y a deux ans, un contrat qui n’a jamais été finalist depuis.