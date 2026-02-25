Juichi Hirasawa, vétéran d’All Nippon Airways (ANA), a été nommé PDG de la compagnie japonaise, en remplacement de Shinichi Inoue. Cette prise de fonctions sera effective le 1er avril 2026, à l’issue d’une transition qui verra Shinichi Inoue devenir conseiller senior au sein d’ANA Holdings.

Juichi Hirasawa occupe actuellement les fonctions de « Representative Director » et de vice‑président exécutif senior de la compagnie aérienne japonaise, après avoir rejoint le groupe en 1986. Spécialiste de la planification et de la stratégie d’entreprise, il a notamment joué un rôle clé dans la définition et la mise en œuvre des orientations de gestion pendant la crise du Covid‑19, puis dans la phase de reprise. Âgé de 62 ans, il siège également au conseil exécutif de la compagnie.

Shinichi Inoue, qui avait été nommé président-directeur général d’ANA en avril 2022, quitte ses fonctions opérationnelles après avoir conduit la compagnie jusqu’à un niveau record de chiffre d’affaires sur l’exercice 2024, dans un contexte de reprise post‑pandémie.

Le nouveau PDG d’ANA devra notamment superviser l’intégration d’AirJapan dans l’activité principale de la compagnie japonaise à partir de mars prochain, ainsi que la poursuite de l’intégration de la compagnie Nippon Cargo Airlines (NCA), dont l’acquisition a été finalisée en août dernier.