A l’occasion de la visite du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim en France, Airbus a confirmé une nouvelle commande du groupe Malaysia Aviation. Celui-ci a décidé d’acquérir une vingtaine d’A330-900 supplémentaires, doublant sa commande initiale de 2022 par l’exercice des options qu’il avait alors assurées.

Les appareils avaient été commandés pour renouveler la flotte long-courrier de Malaysia Airlines. Quatre exemplaires sont déjà entrés en service, depuis la livraison du premier fin novembre 2024, et assurent des liaisons de Kuala Lumpur vers Melbourne, Auckland et Bali. Six autres doivent être livrés d’ici la fin de l’année.

La compagnie exploite par ailleurs 21 A330ceo – qui doivent tous être remplacés par des A330neo – et sept A350-900. La nouvelle commande va donc accélérer la croissance de sa flotte long-courrier. Les livraisons prendront le relai de celles de la première commande et se dérouleront entre 2029 et 2031.

« L’A330neo continue d’offrir le bon équilibre en termes d’efficacité opérationnelle, de rayon d’action et de confort de cabine pour soutenir notre réseau et notre stratégie de croissance », explique Datuk Captain Izham Ismail, Group Managing Director de MAG. « Grâce à son efficacité énergétique et à sa flexibilité sur les itinéraires régionaux et long-courriers, l’avion répond parfaitement à l’évolution des besoins de notre marché. »