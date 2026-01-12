C’est désormais officiel. Airbus a finalement livré 793 avions commerciaux à 91 clients en 2025, atteignant son objectif annuel révisé fixé à « environ 790 » appareils après une réduction de cible décidée en fin d’année en raison de difficultés industrielles chez un fournisseur espagnol. Le constructeur européen visait initialement « environ 820 » livraisons avant d’ajuster sa prévision à la baisse début décembre, à la suite des défauts de qualité constatés sur des panneaux métalliques situés sur le tronçon avant d’appareils de la famille A320neo.​

L’avionneur européen reste ainsi incontestablement le numéro un mondial des avions commerciaux encore cette année, et il ne rate finalement son objectif que de moins d’une trentaine de monocouloirs, des appareils qui viendront en revanche mécaniquement s’ajouter aux objectifs de livraisons de 2026 (avec les nouvelles montées en cadences), soit un nombre qui sera logiquement très supérieur aux livraisons totales de 2019 (863 appareils), juste avant le déclenchement de la pandémie.

Airbus aura ainsi réussi un nouveau mois de décembre record en livrant pas moins de 118 appareils, un rattrapage impressionnant comparable à celui de l’année précédente pour la même période (124 appareils) et qui aura simplement été pénalisé par l’impact des problèmes de qualité sur la famille A320neo (inspections, replanifications de livraisons, modifications éventuelles).

Sur l’ensemble de l’année, l’avionneur européen aura ainsi livré 700 monocouloirs (93 A220 et 607 appareils de la famille A320neo), 2 A330-200 (devant être convertis en A330 MRTT), 34 A330neo (dont un A330-800) et 57 A350 (dont 15 A350-1000). Le nombre de livraisons progresse ainsi de 3,5% en un an (766 avions livrés en 2024) malgré les difficultés qui persistent encore au niveau de la supply-chain pour l’ensemble de ses programmes.

Du côté des commandes, les équipes d’Airbus ont vendu tout juste 1000 appareils l’année dernière (889 en commandes nettes, en retirant les annulations), à comparer aux 878 appareils de l’année précédente (826 en commandes nettes). Le « book-to-bill » s’est ainsi légèrement amélioré et reste toujours supérieur à 1.

Pour les avions gros-porteurs, les commandes ont atteint 295 appareils (dont 193 appareils de la famille A350) mais 10 ont aussi été annulés sur l’année. Les ventes d’avions gros-porteurs ont donc encore dépassé celles de l’année 2024, déjà robustes, et le carnet de commandes associé atteint un nouveau record, s’établissant à 1 124 appareils restant à livrer.

Le backlog de la division Airbus Commercial vient ainsi d’atteindre le nouveau record de 8 754 avions restant à livrer au 31 décembre (8 658 à la même date en 2024).

Pour rappel, le groupe aéronautique européen a confirmé début décembre le maintien de ses objectifs financiers annuels 2025 lors de l’annonce de la révision de son objectif de livraisons. Ces résultats financiers seront publiés le 19 février prochain.