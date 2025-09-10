Nouvelle victoire pour l’avion de patrouille maritime de Boeing. Le ministère singapourien de la Défense a confirmé son intention d’acquérir quatre P-8A Poseidon dans le cadre de la « Phase Un » d’un programme plus vaste de modernisation de sa sécurité maritime et pour renforcer ses capacités de lutte anti-sous-marine.

L’annonce est intervenue en marge de la rencontre entre le ministre singapourien de la Défense, Chan Chun Sing et le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, au Pentagone le 10 septembre.

La Force aérienne de la République de Singapour (RSAF) dispose de cinq Fokker 50 Enforcer II MPA livrés à partir de 1993, des appareils qui ont été modernisés en 2017. Quatre autres Fokker 50 sont quant eux utilisés comme simples avions de transport. Tous sont basés à Changi, dans la partie militaire de l’aéroport.

Le P-8 Poseidon était en concurrence avec le C295 MPA d’Airbus Defence and Space, un appareil qui aurait pu remplacer la totalité des Fokker 50 de la RSAF.

Singapour lorgnait cependant depuis des années sur l’avion de patrouille maritime dérivé du 737-800 (et du 737-900 pour sa voilure).

Boeing avait d’ailleurs signé un protocole d’accord (MoU) avec ST Engineering pour définir les domaines potentiels de collaboration dans l’intégration de systèmes, la formation, la distribution locale de pièces, le soutien et les travaux de soutien pour son avion de patrouille maritime en 2023, après une campagne de promotion de l’appareil depuis plusieurs années. Les deux partenaires avaient ainsi identifié des pistes de collaboration dans un certain nombre de domaines, notamment en développant conjointement un centre de service dédié au P-8 à Singapour, avec la mise à disposition d’ingénieurs et de techniciens de maintenance.

L’île-État s’aligne ainsi sur les choix de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l’Inde.

Le ministère singapourien de la Défense a également indiqué que la production des 20 F-35 destinés à Singapour (12 F-35B et 8 F-35A) avait débuté, les livraisons étant « en bonne voie » d’ici fin 2026.