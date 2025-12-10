Le gouvernement bangladais a signé une lettre d’intention (LOI) avec l’industriel italien Leonardo en vue d’acquérir des avions de combat multirôles Eurofighter Typhoon. La signature a eu lieu le 9 décembre au siège de la Bangladesh Air Force (BAF) à Dacca, en présence du chef d’état‑major de l’air bangladais, de l’ambassadeur d’Italie Antonio Alessandro et de représentants de Leonardo…
Safran va vendre sa division Passenger Innovations
RAVE va quitter le giron de Safran. Le groupe français a annoncé le 10 décembre...