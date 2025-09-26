Airbus Helicopters a signé un nouveau contrat avec la Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) pour la fourniture de deux hélicoptères H225.

Ces nouveaux hélicoptères de la famille des Super Puma seront spécifiquement dédiés aux opérations SAR et EMS de la RTAF. Ils viendront rejoindre une douzaine de H225M Caracal livrés à partir de 2015.

Airbus Helicopters a précisé que les travaux de finition de ces nouveaux H225 seront réalisés par Thai Aviation Industries (TAI) dans le cadre d’un partenariat déjà en cours.

La Royal Thai Air Force dispose également de 6 hélicoptères H135 pour la formation de base de ses pilotes.

Plus de 360 ​​H225 et H225M sont aujourd’hui en service dans le monde, totalisant près de 980 000 heures de vol.