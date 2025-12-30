Thai Airways International a pris livraison de son premier Airbus A321neo, le premier d’une série de dix exemplaires loués auprès d’AerCap dans le cadre de l’augmentation des capacités de sa flotte moyen-courrier.



L’appareil, immatriculé HS-TOA (MSN 12846), est arrivé à Bangkok le 24 décembre en provenance des installations d’Airbus de Finkenwerder (Hambourg), avec une escale à Dubaï (DWC). Il doit entrer en service commercial le 22 janvier et sera déployé initialement sur les lignes reliant Bangkok-Suvarnabhumi et Singapour, Delhi, Phuket puis à partir du 16 février vers Vientiane et Hong Kong.

L’appareil est configuré avec une vraie cabine biclasse de 175 sièges :16 sièges en Royal Silk (classe affaires) entièrement inclinables, disposés en configuration alternée 2‑2 et 1‑1 (sièges Thompson Vantage) et 159 sièges en classe économique en configuration 3‑3 (sièges R3 de Recaro).

Thai Airways a décidé d’exploiter un total de 32 Airbus A321neo pour étendre son réseau régional dans les prochaines années. La compagnie porte-drapeau thaïlandaise disposait déjà de 20 A320, des appareils récemment transférés depuis son ancienne filiale Thai Smile.

Les A321neo proviendront des portefeuilles des loueurs AerCap, SMBC Aviation Capital, CALC et BOC Aviation, conformément aux différents contrats annoncés ces deux dernières années. Tous doivent être équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.