Les conseils d’administration de Spring Airlines et Juneyao Airlines ont tous deux approuvé le principe de commandes auprès d’Airbus le 29 décembre. Sous réserve de l’approbation des actionnaires et de l’Etat chinois, Spring Airlines devrait commander une trentaine d’appareils de la famille A320neo, tandis que Juneyao Airlines planifie l’acquisition de vingt-cinq appareils de la même famille.

Dans les deux cas, les dates de livraison estimées ont été fixées à la période 2028-2032. Elles estiment également toutes les deux la valeur des appareils commandés à 4,1 milliards de dollars – les négociations sur le prix définitif sont toujours en cours.

Spring Airlines indique que ces appareils lui permettront d’améliorer l’efficacité de ses opérations et de faire croître sa flotte au rythme de la croissance de la demande. Elle exploite actuellement 134 A320/A321, dont 59 neo.

Juneyao Airlines vise elle aussi l’amélioration de la structure de sa flotte et de son efficacité opérationnelle. Si elle compte également dix Boeing 787 pour assurer ses opérations long-courrier, sa flotte moyen-courrier repose entièrement sur les monocouloirs d’Airbus. Elle exploite 93 exemplaires d’A320/A321, dont 36 neo.