Les moyens aériens de la Gendarmerie nationale vont connaître un véritable bond capacitaire. Le premier hélicoptère H160 destiné à la Gendarmerie nationale a été remis par Airbus Helicopters à la Direction générale de l’armement (DGA) lors d’une cérémonie qui s’est tenue aujourd’hui à Marignane.

Dix exemplaires de l’hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage de nouvelle génération avaient été commandés en décembre 2021 par la DGA pour le compte du ministère de l’Intérieur, une commande parallèle aux 169 H160M destinés à l’armée de Terre, à la Marine nationale et à l’armée de l’Air et de l’Espace du programme HIL (Hélicoptère interarmées léger).

Le H160 sera de fait le plus gros hélicoptère jamais mis en œuvre par les forces aériennes de la Gendarmerie nationale, et le plus performant (vitesse, rayon d’action, polyvalence, système de mission…).

« La livraison du premier H160 à la Gendarmerie nationale est le fruit d’une étroite collaboration avec la Gendarmerie et la DGA, afin de développer une solution entièrement dédiée aux missions de sécurité les plus exigeantes », a déclaré Bruno Even, le PDG d’Airbus Helicopters. « Ce programme témoigne de notre engagement pour l’avenir de la défense et de la sécurité françaises, notamment à travers le développement en cours du H160M Guépard, dont le premier vol a eu lieu l’été dernier. Les synergies établies entre ces deux programmes profitent directement aux forces françaises, garantissant un niveau de performance et d’interopérabilité sans précédent pour les missions civiles et militaires critiques », a-t-il ajouté.

L’hélicoptériste européen a également précisé que les H160 de la Gendarmerie bénéficieront d’un contrat de soutien global, comprenant un support technique, un stock de pièces détachées positionné sur quatre bases de la Gendarmerie nationale, ainsi que des services associés. Les livraisons des s’étendront jusqu’au début de l’année 2027.

En parallèle, la Gendarmerie nationale reçoit ses premiers H145 D3 (à cinq pales) depuis le mois dernier, des machines destinées à remplacer ses AS350 (Écureuil) vieillissants et des EC145.