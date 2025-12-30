Le conseil d’administration d’EVA Air a approuvé plusieurs projets le 26 décembre. Le premier d’entre eux prévoit l’acquisition par la compagnie taïwanaise de quatre Boeing 787-9. Elle évalue la valeur des appareils à 1,94 milliard de dollars.

Aucun autre détail n’a été évoqué dans la communication de la compagnie. Elle exploite aujourd’hui 21 Dreamliner, dont huit -9 et treize -10.

En parallèle, elle est en train de renégocier les contrats de location de quatre Boeing 777-300ER. Elle a également entériné un programme de rénovation des cabines de six des appareils de sa flotte, qui représente un investissement de 152 millions de dollars et impliquera Safran Seats, Recaro, Panasonic et Elevate Aircraft Seating.

EVA Air compte 33 777-300ER en service, tous aménagés en configuration triclasse mais dans deux configurations : l’une à 38 sièges de classe affaires, 64 de premium economy et 221 de classe économique, et l’autre à 39 sièges de classe affaires, 56 de premium economy et 238 de classe économique.