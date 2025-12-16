La compagnie allemande Lufthansa va se séparer de quatre de ses Jumbo Jet l’année prochaine, une information qui pourrait sembler logique compte tenu de l’âge avancé de ses huit Boeing 747-400 restants.

Mais, Lufthansa va surtout se séparer de deux de ses 19 747-8I, des appareils qui seront cédés au gouvernement américain, mais dont le sort final est aujourd’hui purement spéculatif.

La version transport de passagers du programme 747-8 intéresse depuis des années le Pentagone, avec deux programmes de modification en cours pour les besoins de l’US Air Force. Le premier concerne évidemment le successeur des VC-25A Air Force One, initialement basé sur deux cellules qui étaient destinées à Transaero. Le second concerne le remplacement des E‑4B, avec 5 appareils rachetés par Sierra Nevada Corporation (SNC) à la compagnie Korean Air l’année dernière dans le cadre du programme SAOC (Survivable Airborne Operations Center).

Les États-Unis ont également accepté un Boeing 747-8I offert par le Qatar (Qatar Amiri Flight) l’année dernière, un appareil dont le rôle reste encore incertain, en particulier en tant qu’appareil présidentiel intérimaire. Le programme VC-25B (successeur du VC-25A) vient d’ailleurs de connaître un nouveau retard, avec une première livraison désormais attendue au plus tôt mi‑2028.

Les deux 747-8 de Lufthansa qui seront vendus sont les appareils immatriculés D-ABYD et D-ABYG, livrés respectivement en 2012 et en 2013. Nul doute que l’offre de reprise proposée pour ces deux appareils ne pouvait tout simplement pas être écartée…