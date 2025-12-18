Embraer a livré les cinq premiers A-29N Super Tucano à la Força Aérea Portuguesa (FAP). La cérémonie de livraisons s’est tenue le 17 décembre 2025 sur le site d’OGMA à Alverca do Ribatejo, près de Lisbonne, un an après la signature du contrat portant sur 12 A-29N, dont le Portugal est client de lancement.

Ces appareils avaient été produits au Brésil, à Gavião Peixoto, et avaient rejoint le site d’OGMA à partir du mois d’août pour être adaptés aux exigences de l’OTAN (systèmes de communication, de navigation et d’avionique). Pour rappel, la société de maintenance portugaise est une filiale à 65% de l’avionneur brésilien.

Les cinq premiers appareils seront basés à Beja au sein de l’Escadron 101 pour l’entraînement avancé, avec des capacités additionnelles d’appui aérien rapproché, de surveillance, voire même de lutte contre les drones.​

Le ministère portugais de la Défense nationale avait signé le contrat d’acquisition des 12 A-29N en décembre 2024, un accord valorisé à 200 millions d’euros qui comprend également la fourniture d’un simulateur et un soutien logistique et technique. Embraer avait pour sa part lancé la nouvelle variante de son avion d’attaque et d’entraînement léger turbopropulsé dans cette configuration spécifique aux besoins de l’OTAN l’année dernière.

En marge de la livraison, l’État portugais et Embraer ont signé une lettre d’intention pour étudier l’implantation d’une ligne d’assemblage finale dédiée à l’A-29N au Portugal, probablement à Beja, destinée à répondre à une demande européenne via des accords de gouvernement à gouvernement. Ce projet renforcerait la base industrielle de défense portugaise et positionnerait le pays comme hub régional pour le turbopropulseur d’appui et d’entraînement d’Embraer.