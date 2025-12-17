Le Corps aérien irlandais a réceptionné son Falcon 6X le 16 décembre à l’aérodrome Casement, près de Dublin. Cet avion renforcera significativement les moyens de transport gouvernementaux de l’Irlande, y compris dans le cadre de missions de transport sanitaire.



Le nouveau Falcon 6X de Dassault Aviation viendra en effet remplacer un Learjet 45 qui avait été mis en service en 2004. Le gouvernement irlandais avait commandé cet appareil il y a tout juste un an.

Le nouveau biréacteur long-courrier à large cabine dispose d’un rayon d’action de 5 500 nautiques (10 186 km), ce qui lui permet d’atteindre confortablement des destinations situées sur la côte ouest des États-Unis depuis l’Irlande. Il est aménagé pour accueillir jusqu’à 14 passagers.

« Le Falcon 6X est un avion de nouvelle génération qui renforcera les capacités de transport, de pont aérien et d’évacuation sanitaire de l’État et lui offrira un service de transport aérien indépendant et flexible, une nécessité de plus en plus cruciale pour permettre au gouvernement de remplir les obligations nationales et internationales de l’Irlande. De plus, l’appareil sera utilisé pour un large éventail d’autres missions, notamment l’évacuation de citoyens irlandais en situation critique, les transferts de patients par ambulance aérienne, l’évacuation sanitaire ou le rapatriement du personnel des Forces de défense irlandaises déployé à l’étranger, ainsi que le soutien logistique pour le transport de fournitures aux Forces de défense irlandaises à l’étranger » a déclaré Helen McEntee, la ministre de la Défense de la République d’Irlande.

Le gouvernement irlandais a précisé que le coût d’acquisition du Falcon 6X était de près de 53 millions d’euros (avec la TVA). Sa mise en service est prévue au cours du premier trimestre 2026.