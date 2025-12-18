L’Espagne a officialisé la signature des quatre contrats portant sur un total de 100 hélicoptères Airbus par l’intermédiaire de la Direction générale de l’Armement et du Matériel (DGAM) du ministère de la Défense espagnol dans le cadre du dans le cadre du « Plan Nacional de Helicópteros ». Il s’agit de la plus importante commande d’hélicoptères jamais passée par la défense espagnole pour moderniser les flottes de ses trois armées et les rationaliser d’ici 2031.

Cette commande couvre ainsi 13 H135, 50 H145M, 6 H175M et 31 NH90 destinés aux trois armées. Elle est estimée à 4 milliards d’euros.

« Ce contrat concrétise le Plan national pour les hélicoptères et les programmes concernés représentent une évolution qualitative des capacités des forces armées. Nous sommes fiers de contribuer au renforcement de la défense nationale et de la sécurité de l’Espagne », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters.

Sur les 13 H135, 12 seront affectés à l’Armée de l’air et de l’espace et 1 à la Marine, pour l’entraînement avancé des pilotes, les missions de liaison, d’observation et d’utilité légère. Les 50 H145M rejoindront les FAMET (Armée de terre), avec un spectre de missions allant de la formation des équipages au soutien d’assaut léger, grâce à l’intégration du système d’armement HForce en complément de l’hélicoptère d’attaque Tigre, ainsi qu’aux missions utilitaires et de secours en cas de catastrophe.

Les 31 NH90 au standard 3 seront répartis entre l’Armée de terre (13), l’Armée de l’air et de l’espace (12) et la Marine (6), pour le transport tactique, les opérations de manœuvre et les forces spéciales, tout en complétant la flotte aéromaritime dédiée aux opérations amphibies.

L’Espagne lance le H175M

Enfin l’Espagne a bien choisi de s’équiper de 6 H175M pour le programme d’hélicoptère polyvalent (HACES) qui viendra remplacer les AS332 Super Puma et AS532 Cougar de l’armée de l’air espagnole, des appareils notamment utilisés pour du transport gouvernemental et positionné sur la base aérienne de Cuatro Vientos, près de Madrid. L’Ejército del Aire y del Espacio devient donc de fait le client de lancement de l’hélicoptère « super-moyen » (plus de 7,5 tonnes) militarisé d’Airbus Helicopters.

Airbus précise que cette commande va également renforcer considérablement la base industrielle de l’hélicoptériste européen en Espagne. Plus de 300 emplois hautement qualifiés devraient être créés lors des trois prochaines années, parallèlement à l’expansion des installations d’Albacete, avec notamment un centre de personnalisation d’hélicoptères militaires et un centre international de formation sur H145M. Ces développements viendront compléter la construction en cours d’installations dédiées à la modernisation à mi-vie du Tigre.

Cette méga-commande entre dans le cadre d’un vaste programme de modernisation lancé cette année par le gouvernement espagnol pour moderniser sa flotte d’avions et d’hélicoptères militaires jusqu’à horizon 2030. L’Ejército del Aire y del Espacio va également acquérir jusqu’à 45 avions d’entraînement (30 fermes) basés sur la plateforme Hürjet de Turkish Aerospace, et qui seront adaptés par Airbus Defence and Space en Espagne. Ils viendront remplacer ses vieux Northrop F-5M (livrés à partir de 1971, modernisés à partir de 1989). L’Espagne va également remplacer ses 8 CN235M et ses 8 C212 Aviocar par 18 C295MW livrables entre 2026 et 2028.