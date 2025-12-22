GD Helicopter Finance (GDHF) a conclu un accord avec le fonds d’investissement Ardian pour acquérir le groupe belge NHV, spécialiste des opérations de transport offshore en hélicoptères. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée au premier trimestre 2026...
Lufthansa va utiliser le produit de la vente des deux Boeing 747-8I à l’USAF pour acquérir de nouveaux avions long-courriers
Le PDG du Groupe Lufthansa, Carsten Spohr, a annoncé que le produit de la vente...