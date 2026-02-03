Leonardo et Adani Defence & Aerospace, filiale du conglomérat indien fondé par Gautam Adani, ont signé un protocole d’accord (MoU) pour développer un écosystème intégré autour des hélicoptères militaires en Inde.

L’accord prévoit une coopération industrielle visant à contribuer à l’autosuffisance du pays en matière de production d’hélicoptères.

Le projet concerne notamment des plateformes AW169M et AW109 de Leonardo, en vue de répondre aux futurs appels d’offres des forces armées indiennes.

« Alors que les forces armées indiennes prévoient une demande de plus de 1 000 hélicoptères au cours de la prochaine décennie, ce partenariat concrétise notre vision d’une production nationale. Il accélérera l’indigénisation, renforcera les chaînes d’approvisionnement et fera de l’Inde une base de production de classe mondiale » a expliqué Ashish Rajvanshi, le PDG d’Adani Defence & Aerospace, dans un communiqué.

Le dispositif doit inclure des capacités de maintenance, réparation et révision (MRO), la formation de pilotes, ainsi que le développement d’une base de fournisseurs en Inde, avec la perspective de positions à l’export si des contrats fermes sont obtenus.