La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à Babcock International France Aviation le marché relatif à la formation des pilotes de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et de la Marine nationale.

Ce contrat, évalué à 795 millions d’euros, permettra de former les pilotes sur 22 avions PC-7 MKX neufs fournis par l’avionneur suisse Pilatus ainsi que sur 12 simulateurs de formation fournis par Babcock (développés par Exail) qui seront déployés à la base aérienne de Salon-de-Provence (École de l’air), avant qu’ils ne se spécialisent en tant que pilotes de chasse ou pilotes de transport.

La notification du contrat a été annoncé le 10 janvier mais est effectivement intervenue le 31 décembre dernier.

En plus de la fourniture des avions et des simulateurs, ce contrat comprend également le soutien tout au long du cycle de vie des appareils, de l’infrastructure et de l’équipement des pilotes. Le contrat court sur une durée de 17 ans.

22 PC-7 MKX pour 11 000 heures de vol par an

Baptisé « Mentor 2 », cette deuxième phase du programme de modernisation des moyens de formation de l’AAE verra, à terme, l’ensemble de la flotte de GROB 120A de Cognac, et de Cirrus SR20 de Salon-de-Provence, remplacée par des Pilatus PC-7 MKX. La DGA note que le PC-7 dispose d’un turbopropulseur, ce qui le rapproche davantage des performances et de l’instrumentation des 26 PC-21 que les élèves seront appelés à piloter à l’issue de leur formation élémentaire à Cognac (École de l’aviation de chasse).

Babcock a précisé que ce contrat générera plus de 100 nouveaux postes dans les régions de Salon-de-Provence et du Cannet-des-Maures, y compris des ingénieurs, des techniciens, des chefs de projet et des administrateurs, qui aideront à fournir près de 11 000 heures de vol et 6 500 heures de formation sur simulateur à environ 120 étudiants par an.

Le PC-7 MKX est la dernière évolution du PC-7 de Pilatus. L’avion de formation est équipé de planches de bord entièrement digitales, d’une turbine PT6A-25C de Pratt & Whitney Canada fournissant 700 shp sur arbre et de sièges éjectables Z11A fournis par Martin-Baker. Il peut atteindre une vitesse maximale de 300 nœuds et un plafond de 25 000 pieds (7260m).