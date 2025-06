Airbus Helicopters et Leonardo s’associent pour réaliser une étude d’architecture visant à définir les bases de l’évolution à long terme du NH90, baptisée « Bloc 2 », en réponse à une demande de l’Agence de gestion OTAN pour la conception, le développement, la production et la logistique de l’hélicoptère OTAN (NAHEMA).

Le Bloc 2 comprendra des améliorations structurelles clés de l’appareil, telles qu’une avionique modulaire, une plus grande uniformité de configuration, une maintenance et des performances améliorées, ainsi que de nouvelles capacités en matière de combat collaboratif, de connectivité et de collaboration avec et sans équipage.

L’étude, dont le contrat avec NAHEMA devrait être signé avant la fin de l’année, devrait permettre aux pays de décider des prochaines étapes de l’évolution du Bloc 2 dans un calendrier cohérent avec les autres études en cours sur les capacités et technologies de nouvelle génération.

Le précédent programme de modernisation des NH90 de NHIndustries à court et moyen terme est articulé autour de la SRW3 (Software Release 3), également appelé Bloc 1, pour renforcer ses capacités opérationnelles avec des équipements comme la liaison 22, un système électro-optique haute définition de nouvelle génération (LEOSS-T) et un sonar (OTS-90 Mark II), des équipements de navigation GNSS/FMS civils et l’intégration d’armements supplémentaires. Ce programme concerne en particulier l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas.