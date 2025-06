La Direction générale de l’armement (DGA) annonce avoir réalisé avec succès le premier tir de développement du missile air-air MICA NG (Missile d’Interception et de Combat Aérien Nouvelle Génération) le 19 juin 2025.

Il a été effectué depuis un Rafale (avion banc d’essai), sur le site Méditerranée du centre d’expertise et d’essais DGA Essais de missiles. Ce tir de développement, qui visait à valider la chaîne complète de mise en œuvre du missile MICA NG dans sa version infrarouge, était piloté par la DGA, avec le concours de MBDA, de Dassault Aviation et de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE).

La DGA précise que d’autres essais seront réalisés en vue de la qualification du MICA NG et des premières livraisons d’ici à 2030.

Le MICA NG reprend les dimensions et l’architecture de l’actuel MICA (longueur : 3,1 m, diamètre : 160 mm, masse : 112 kg), mais bénéficie d’une modernisation profonde de ses systèmes pour augmenter ses performances, notamment avec un propulseur bi-pulse qui vient doubler sa portée, des autodirecteurs de nouvelle génération et une électronique miniaturisée de haute précision. Comme pour l’actuel MICA, il viendra en deux versions : autodirecteur infrarouge (IR) et électromagnétique (EM).

Le programme MICA NG prévoit la livraison de 567 missiles afin de renouveler la capacité d’interception à moyenne distance, de combat rapproché et d’autoprotection des Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale. Il remplacera alors graduellement le missile MICA dont le retrait de service est prévu au cours de la prochaine décennie.