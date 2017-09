Une avancée dans le programme de certification du MRJ malgré les aléas

Si le MRJ a récemment fait parler de lui à cause d'une interruption des vols d'essais, son programme de certification avait franchi une nouvelle étape au mois d'août : les premiers vols réalisés par des pilotes autres que ceux de Mitsubishi Aircraft.



Trois pilotes du JCAB (Japan Civil Aviation Bureau) ont pris les commandes de l'avion régional lors de quatre vols de familiarisation à Moses Lake.



Ces vols ont été réalisés avec le véhicule d'essai FTA-4, celui-là même qui aurait repris les vols de test il y a quelques jours, selon les informations du magazine britannique Flightglobal. Ceux-ci avaient été interrompus le 21 août à la suite d'une extinction moteur non programmée survenue sur FTV-2 lors d'un vol au-dessus du Pacifique. L'avion régional avait dû réaliser un atterrissage d'urgence à Portland.



Il a été rapatrié à Moses Lake au bout d'une semaine, après changement de son moteur PW1200G. L'enquête sur les causes de l'extinction est toujours en cours.