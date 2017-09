ANA lance l'A321neo motorisé par Pratt & Whitney

Airbus et All Nippon Airways ont célébré le 7 septembre la livraison du premier A321neo de la compagnie japonaise. Il lui a été remis le 5 septembre à Hambourg mais n'atterrira au Japon que le 8, avant d'être mis en service au milieu du mois. En plus d'introduire cette version du monocouloir sur l'archipel, cette livraison marque également la première réception d'un A321neo équipé des moteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney (MSN7839).



Alors qu'elle avait décidé d'affecter ses A320neo à ses dessertes internationales, ANA a choisi de conserver les A321neo sur le domestique. Malgré cela, elle a choisi une configuration biclasse avec huit sièges Premium et 186 sièges de classe économique. Les 194 fauteuils seront par ailleurs équipés d'un écran donnant accès au système de divertissement en vol - une première pour la compagnie sur son réseau intérieur - et tous les passagers auront également la possibilité de se connecter à un réseau wifi.



ANA attend 22 exemplaires de l'appareil, qui seront basés à Tokyo Haneda et lui permettront de mieux adapter ses capacités à la demande. On note également que la commande initiale a été légèrement modifiée. Lorsqu'elle a été signée en mars 2014, elle portait sur sept A320neo et 26 A321neo. Quatre A321neo ont été convertis en A320neo et la compagnie indique qu'elle attend désormais onze A320neo et 22 A321neo d'ici la fin de l'année fiscale 2023. Elle exploite déjà trois de ses A320neo. A cette échéance, les trois A380 auront eux aussi intégré la flotte (pour ses services vers Hawaii).



La compagnie japonaise est la cinquième opératrice de l'A321neo, après Virgin America, SriLankan Airlines, WOW air et Novair. Les appareils déjà en service sont tous motorisés par le LEAP-1A de CFM International, Pratt & Whitney ayant des difficultés à concilier la résolution des problèmes de ses PW1100G-JM, leur correction et le ramp-up demandé par Airbus.