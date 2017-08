Le Trent 1000 TEN reçoit sa certification full flight

Rolls-Royce a annoncé le 18 août que son Trent 1000 TEN avait reçu sa certification full flight de l'EASA. Celle-ci intervient un an après la certification initiale du moteur par l'agence européenne et alors que la première paire de moteurs destinés aux opérations commerciales vient d'être livrée à Seattle pour être montée sur 787. Le premier Dreamliner équipé devrait entrer en service cette année.



Capable de délivrer une poussée de 78 000 livres, le Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency and New Technology) est destiné à équiper toute la famille de Dreamliner. Il améliorera les performances des 787 grâce à l'intégration de nouvelles technologies développées pour les programmes Trent XWB et Advance.