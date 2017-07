Honeywell étend ses capacités de réparation en Chine

Honeywell vient d'étendre les capacités de réparation de son site de Shanghai (Honeywell Avionics Shanghai). L'équipementier américain indique que les TAT seront ainsi réduits de plus de 60% pour les opérateurs chinois.



Honeywell Avionics Shanghai se voit aussi confier le support de nouveaux produits, comme le TCAS TPA100D et le radar météo IntuVue 3D RDR4000, des équipements qui équipent déjà de nombreux appareils dans la région et en particulier Air China, China Eastern, 9Air (filiale de Juneyao) et Chengdu Airlines pour ce dernier.



Honeywell indique (...)