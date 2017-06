Safran Aircraft Engines et AFI KLM E&M présentent Airfoils Advanced Solutions

Airfoils Advanced Solutions ; c'est la dénomination officielle de la nouvelle usine de réparation d'éléments de moteurs qui sera créée par Safran Aircraft Engines et AFI KLM E&M dans le nord de la France. Cette société commune, qui avait été annoncée il y a tout juste un an à l'Élysée, sera implantée dans le parc d'activités de Sars et Rosière, dans les Hauts-de-France, près de Valenciennes.



Airfoils Advanced Solutions est détenue par Safran Aircraft Engines (51%) et le groupe Air France-KLM (49%), qui investiront plus de 20 millions d'euros dans la nouvelle entreprise. Airfoils Advanced Solutions sera spécialisée dans la réparation d'ailettes de compresseurs haute pression et d'aubes de stator à calage variable pour les programmes CFM56 (famille A320 et 737NG), GE90 (777) et GP7200 (A380).



La construction de la nouvelle usine, sur un site de près de 15 000 m2, sera achevée au début de l'année prochaine avec un démarrage de l'activité prévu pour la fin 2018. La montée en cadence progressive d'Airfoils Advanced Solutions devrait permettre de créer entre 200 et 250 emplois à horizon 2020.

Cette nouvelle installation disposera de moyens industriels de pointe et mettra en oeuvre des procédés métallurgiques de haute technologie.



À noter qu'Airfoils Advanced Solutions participera au développement de nouvelles solutions de réparation, aussi bien pour les clients des activités services de Safran Aircraft Engines que pour ceux de la division MRO d'Air France-KLM.