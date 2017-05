Sabena technics Bordeaux rejoint le réseau des ACJ Service Centres

Airbus et Sabena technics ont annoncé que le centre de Sabena à Bordeaux avait intégré le réseau de centres de services pour les ACJ. Ils peuvent proposer des services de maintenance en ligne, de maintenance lourde, de réaménagement de cabine et de mise à jour des cabines et des systèmes sur les Airbus Corporate Jets.



Le réseau compte ainsi sept centres de services : Comlux America à Indianapolis, HAECO Private Jet Solutions à Xiamen, Jet Aviation à Bâle et Dubaï, Sabena technics à Bordeaux, Sepang Aircraft Engineering (SAE) à (...)