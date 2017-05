Bombardier confirme la nécessité de faire des mises à jour sur les PW1500G du CSeries

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Alain Bellemare a confirmé le 11 mai que des modifications étaient nécessaires sur les moteurs du CSeries. « Nous ne constatons pas le même genre de problème que sur l'A320neo mais il y a des mises à niveau de produits que nous devons réaliser qui sont semblables à celles qui doivent être faites pour le neo », a indiqué le CEO de Bombardier. Il a toutefois ajouté que le PW1500G de Pratt & Whitney restait très fiable et que ses résultats étaient « excellents ».



Il a également confirmé l'objectif de livraisons de trente à trente-cinq appareils cette année. Seuls trois appareils ont été livrés depuis le 1er janvier mais la cadence devrait augmenter au second semestre. Ainsi, une dizaine d'appareils devrait être remise au premier trimestre et une vingtaine au second semestre. Les premiers CS300 de Korean Air devraient intégrer la flotte au troisième trimestre.



Les problèmes moteur ne devraient donc pas avoir d'impact majeur du le calendrier. « Nous sommes optimistes concernant le fait de recevoir les moteurs tels que Pratt & Whitney nous les ont promis », a commenté Alain Bellemare lors de l'assemblée générale des actionnaires. « Ce n'est pas un processus anormal lors du lancement d'un nouveau moteur. Cela fait partie des problèmes de démarrage qu'on voit sur la plupart des nouveaux programmes ».



Bombardier reste également optimiste concernant ses perspectives de ventes. Les clients potentiels ont attendu les premières livraisons avant de s'engager et profitent désormais du retour de Swiss et d'airBaltic, qui sont toutes deux très satisfaites des performances de l'appareil. « Nous sommes très confiant qu'en 2017 nous pourrons continuer de garnir notre carnet de commandes ». Celui-ci compte 350 appareils en commandes fermes et le calendrier de livraisons a « encore quelques positions ouvertes en 2019 et en 2020 ».