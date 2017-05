Le service client reste au coeur de la stratégie de Dassault Falcon Services

Depuis quelques années, Dassault fait beaucoup d'efforts pour développer son réseau de services et de magasins. Et selon l'avionneur, l'efficacité repose en grande partie sur la proximité et le face à face. C'est pourquoi les centres de services et les magasins de pièces détachées continuent de se multiplier, étendant le réseau de Dassault Falcon Services (DFS) dans le monde.



DFS avait déjà indiqué que le nombre de ses représentants chargés de la relation client avait augmenté de 25% en cinq ans, atteignant aujourd'hui 105 représentants répartis dans 35 bureaux (...)