Ethiopian Airlines renforce ses capacités de MRO

Ethiopian Airlines fait beaucoup parler d'elle sur le plan des opérations avec son ambitieuse « Vision 2025 ». Mais ce plan de développement ne s'arrête pas là et la MRO en a toujours été l'un des volets. La compagnie africaine vient de le rappeler de façon éclatante en inaugurant trois nouveaux hangars de maintenance et de peinture pour gros-porteur à Addis Abeba, qui ont représenté un investissement de 115 millions de dollars.



Les nouvelles installations sont toutes capables d'accueillir un 747-8 et ont été livrées avec des ateliers et (...)