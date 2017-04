Trois question au directeur de l'AIA de Bordeaux

Spécialisé dans le MCO des moteurs aéronautiques militaires, l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Bordeaux fête cette année ses 80 ans d'existence. L'AIA, qui emploie un millier de personnes et réalise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros par an, a la charge d'entretenir une large gamme de moteurs, du Larzac des Alphajet au TP400 de l'A400M, en passant par le M88 du Rafale ou encore le T56 du Hawkeye. « L'essentiel de notre volume d'activité est centré sur le M53, le Larzac et le M88 », explique le directeur (...)