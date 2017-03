Sathom certifiée Part 21 et Part 145 par l'EASA et la Suisse

Le groupe Domusa a annoncé le 21 mars que sa division Sathom avait obtenu ses certifications Part 21 et Part 145 de l'OFAC (Office fédéral de l'aviation civile suisse) et de l'EASA, l'autorisant à produire et assurer la MRO de ses produits.



Sathom a été créée en juin 2016 lorsque Satori a repris les activités de Thommen, notamment spécialisée dans les instruments de vol (altimètres, indicateurs de vitesse, chronographes...) des avions civils et militaires.



Sathom peut également assurer la modernisation ou le remplacement d'instruments mécaniques obsolètes dans les cockpits.