HAITEC se pose aussi à Francfort-sur-le-Main

La société de maintenance allemande HAITEC vient d'ouvrir une station de maintenance en ligne sur la plateforme aéroportuaire de Francfort-sur-le-Main. HAITEC précise que cette nouvelle station s'inscrit dans sa stratégie de croissance en permettant de fournir des services à de nouveaux opérateurs.



Rappelons que HAITEC est basée sur l'autre grand aéroport de la région, la plateforme de Francfort Hahn, où elle dispose de plus de 400 salariés et de hangar de maintenance couvrant une surface de 22000m2.



HAITEC dispose désormais d'un total de sept stations de maintenance en ligne avec Hahn, Sarrebruck, Erfurt, Nuremberg, Liège et Bakou (Azerbaïdjan).