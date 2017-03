Airbus obtient la double certification EASA et FAA pour l'A321neo motorisé par le LEAP

Airbus a annoncé le 1er mars que l'A321neo motorisé par le LEAP-1A de CFM International avait reçu sa double certification EASA/FAA. Elle suit la certification de celle de la version motorisée par Pratt & Whitney, qui a été octroyée le 15 décembre dernier. Depuis, aucun appareil n'a été livré.



Cette double certification intervient à l'issue d'un programme d'essais qui a dépassé les 400 heures de vol et les 160 cycles et lors duquel la cellule et les systèmes ont été poussés « bien au-delà de leurs limites ».



Un seul appareil a participé aux essais, D-AVXB. Il avait décollé le 9 février 2016 et avait à ce moment détrôné l'A321neo motorisé par Pratt & Whitney qui devait être le premier à voler mais était empêtré dans ses problèmes de démarrage.



Bien qu'il ne soit pas encore en service, l'A321neo est déjà un best-seller. A la fin du mois de janvier, le carnet de commandes d'Airbus comptait 1 388 de ces monocouloirs, qui ont attiré 41 clients.