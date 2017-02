MTU Maintenance et la compagnie bulgare BH Air (Balkan Holidays) ont signé un contrat de maintenance exclusive sur les réacteurs V2500-A5 motorisant 3 de ses 7 monocouloirs Airbus.



Le contrat comprend les révisions et réparations ainsi qu'un support pour les pièces de rechange en location.



La société de maintenance allemande a déjà réalisé plus de 4300 visites en ateliers pour la famille V2500 d'IAE depuis 1989 et plus de 290 pour la seule année 2016.