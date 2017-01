Thales annonce avoir été choisi par la compagnie brésilienne Azul pour lui fournir toute une série d'équipements avioniques pour ses 58 A320neo.



Azul opère déjà avec cinq exemplaires du monocouloir remotorisé d'Airbus. Thales a d'ailleurs précisé que ce contrat avait été remporté l'année dernière.



Il comprend notamment les FMS (Flight Management System) et le système T3CAS, combinant TCAS (Traffic and Collision Avoidance System), TAWS (Terrain Awareness Warning System) et transpondeur.