Le groupe AJW a conclu un accord de consignation avec une société de leasing lui confiant un A340-500 (cellule, APU et moteurs).



Il s'agit de la cellule 572, un A340-500 qui a été livré à Emirates en mai 2004 et a été retiré du service en mars dernier.



L'appareil est actuellement stocké à Teruel, chez Tarmac Aerosave, et c'est l'industriel français qui s'occupera du démantèlement qui commence ce mois-ci.