Falko Regional Aircraft Limited (Falko) a enregistré un troisième trimestre marqué par une forte activité commerciale.​

Au cours de la période, le loueur d’avions régionaux britannique a finalisé neuf extensions de contrats de location portant sur des ATR 72-600 et des ATR 42-500, auprès de deux clients situés en Europe et en Amérique du Sud, reflétant une demande soutenue du segment de l’aviation régionale.

Parallèlement, Falko a réalisé la vente de dix appareils, comprenant des ATR 42/72-600 et des CRJ200, ainsi que d’un moteur CF34-85C. Des lettres d’intention ont également été signées pour la vente de quinze avions et l’acquisition de dix appareils, soit un total de 44 transactions durant le trimestre.​

À noter que les sept derniers CRJ200 du portefeuille de Falko ont été cédés à un opérateur charter américain, après leur restitution « par une compagnie aérienne nord-américaine ».

Au 30 septembre 2025, la flotte gérée par Falko comptait 201 avions loués à 36 clients répartis dans le monde entier.