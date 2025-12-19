Les actionnaires d’Air Lease Corporation (ALC) ont approuvé l’accord de fusion prévoyant le rachat du loueur américain par un consortium composé de Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, ainsi que de fonds affiliés à Apollo et Brookfield.

L’opération, annoncée début septembre 2025, prévoit le rachat d’Air Lease pour 65 dollars par action en numéraire, soit une valeur des capitaux propres d’environ 7,4 milliards de dollars et un montant d’entreprise proche de 28,2 milliards de dollars (dette comprise).

Après la fusion, ALC sera rebaptisée Sumisho Air Lease Corporation et SMBC Aviation Capital intégrera les commandes d’avions d’ALC tout en gérant son portefeuille. L’opération offre à SMBC Aviation Capital un carnet de commandes supplémentaire de 241 appareils de dernière génération, principalement des Airbus A320neo, A220, Boeing 737 MAX et 787 Dreamliner.

La finalisation du rachat d’ALC, qui reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires restantes et au respect des autres conditions usuelles prévues par l’accord de fusion, est attendue au premier semestre 2026.

ALC avait été fondée en 2010 à Los Angeles par des vétérans du secteur du leasing aéronautique, notamment Steven F. Udvar-Házy, lui-même fondateur d’International Lease Finance Corporation (ILFC) en 1973.