Après quelques années de retard et plusieurs reports, Navi Mumbai International Airport (NMIA) a commencé ses opérations commerciales le 25 décembre, devenant le deuxième aéroport de la région métropolitaine de Mumbai. La plateforme utilise le code IATA NMI et le code OACI VANM.

Le premier vol accueilli était un appareil d’IndiGo en provenance de Bengalore, suivi du décollage d’un appareil de la même compagnie à destination d’Hyderabad. Les opérations initiales débutent ainsi avec environ 23 départs quotidiens …