Le ministre indien de l’Aviation civile, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, a annoncé le 23 décembre, que son ministère avait donné trois certificats de non-objection (NOC) pour la création de trois nouvelles compagnies aériennes en Inde. Ainsi, Shankh Air, Al Hind Air et FlyExpress pourraient prendre leur envol à l’avenir. Al Hind Air et FlyExpress ont obtenu leur NOC ces tout derniers jours, tandis que Shankh Air l’avait reçu avant et programme son lancement en 2026.

Le gouvernement souhaite ainsi encourager davantage de compagnies aériennes à se positionner sur l’un des marchés les plus dynamiques au monde. Leur présence permettrait également de renforcer le programme UDAN, qui vise à développer la connectivité régionale afin de désenclaver certains territoires peu desservis ou difficiles à desservir.

Ces approbations interviennent également quelques semaines après les perturbations qui ont touché les opérations d’IndiGo. La compagnie avait mal anticipé les nouvelles règles de temps de service et de repos des pilotes, entrées en vigueur en novembre, et n’avait pas assez d’équipages pour les respecter et assumer en même temps une offre en croissance. Plusieurs milliers de vols avaient dû être annulés en quelques jours, entrainant le chaos dans les opérations indiennes.