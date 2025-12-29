IndiGo va se lancer sur une autres des plus importantes liaisons de l’Inde, New Delhi – Londres. La compagnie a annoncé le 24 décembre qu’elle assurerait cinq rotations hebdomadaires vers l’aéroport d’Heathrow depuis la capitale indienne à partir du 2 février.

Les vols seront assurés grâce aux Boeing 787 que la compagnie loue auprès de Norse Atlantic Airways depuis quelques mois.

A noter qu’elle est déjà présente à Londres Heathrow depuis le mois d’octobre (et l’entrée en vigueur de la saison hiver IATA), grâce à une liaison avec Mumbai, assurée aujourd’hui quotidiennement. New Delhi est également déjà connecté au Royaume-Uni, via Manchester.