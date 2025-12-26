La compagnie low-cost Ryanair a annoncé l’ouverture de sa cinquième base au Maroc, située à Rabat, avec une mise en service prévue à partir d’avril 2026. Selon la compagnie, deux avions y seront basés et environ 20 liaisons seront opérées durant la saison été 2026, dont sept nouvelles liaisons vers Milan Bergame, Baden-Baden, Francfort-Hahn, Nuremberg, Porto, Pise et Valence.



Ryanair présente cette expansion comme un renforcement de la connectivité de la capitale marocaine et indique que l’ouverture de la base s’accompagne d’un investissement annoncé de 200 millions de dollars. Rabat rejoint ainsi ses autres bases marocaines, à savoir Agadir, Fès, Marrakech et Tanger.

Cette nouvelle base doit entraîner une hausse d’environ 45 % de l’offre de sièges de Ryanair au départ de Rabat par rapport à l’été précédent. À l’échelle du réseau marocain, le transporteur projette plus de 10,7 millions de sièges en 2026, en desservant 13 aéroports du Royaume.

Selon la compagnie irlandaise, l’investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 postes hautement rémunérés pour les pilotes et le personnel navigant.