Textron Aviation a annoncé l’entrée en service du Cessna Citation CJ3 Gen2 le 8 janvier, un appareil livré à Dave Mecartney et Shannon Day, deux propriétaires de longue date de la famille des jets d’affaires Citation.

Le biréacteur léger, certifié par la FAA en octobre dernier, constitue l’évolution la plus importante de la famille Gen2, avec des améliorations définies à partir d’un comité consultatif réunissant propriétaires, pilotes et mécaniciens.​

Le cockpit gagne ainsi 11,4 cm de dégagement pour les jambes du pilote afin de faciliter l’accès et la sortie du siège. L’appareil adopte la suite avionique Garmin G3000 de dernière génération intégrant notamment le module GDL60 pour la connectivité, permettant la transmission à distance des plans de vol, la mise à jour automatique des bases de données et l’envoi sans fil de données de diagnostic.​

La cabine reste aménageable pour accueillir jusqu’à dix occupants, avec un intérieur personnalisable selon le profil de mission et des équipements incluant des toilettes accessibles pour la maintenance depuis l’extérieur.

Le Citation CJ3 Gen2 affiche un rayon d’action maximal de 2 040 nautiques (3 778 km) et une charge maximale 968,4 kg, lui permettant de couvrir un large spectre de missions dans des conditions variées.

Cette nouvelle évolution du CJ3 avait été dévoilée en octobre 2023, à la veille du salon NBAA‑BACE de Las Vegas.