Une nouvelle phase de développement va pouvoir s’ouvrir chez IndiGo. La compagnie indienne a réceptionné le 7 janvier son tout premier Airbus A321XLR, également le premier appareil de ce type en Inde. Il entrera en service régulier le 23 janvier, sur les liaisons vers Athènes, d’abord depuis Mumbai puis depuis New Delhi le lendemain. Les rotations seront effectuées trois fois par semaine.

L’A321XLR va permettre à IndiGo d’enrichir son jeune réseau long-courrier en contenant ses coûts et en lui permettant notamment de desservir des destinations où la demande ne justifie pas encore la capacité qu’offrent les Boeing 787 actuellement en service. Ils reprendront également certaines liaisons déjà en service, par exemple vers Istanbul et Denpasar. Au fur et à mesure des livraisons, de nouvelles lignes seront inaugurées vers l’Europe et l’est de l’Asie.

IndiGo attend quarante exemplaires de l’appareil, dont neuf seront livrés sur l’année 2026. Ils sont aménagés en configuration biclasse, avec douze fauteuils en classe affaires et 183 en classe économique. Les sièges sont fournis par Recaro (R5 et R2 respectivement). La compagnie précise que les sièges de classe affaires sont disposés en rangées 2×2, offrent un pitch de 44 pouces et une inclinaison de six pouces. Les sièges de classe économique offrent quant à eux un pitch de 31 pouces et une inclinaison de 5 pouces. Le système de divertissement en vol est fourni par Bluebox.

« IndiGo est honorée d’être la première compagnie aérienne indienne à accueillir l’Airbus A321XLR dans sa flotte, une étape importante alors que nous nous préparons à redéfinir les voyages long-courriers pour l’Inde. Les capacités avancées de cet avion nous permettent d’atteindre de nouvelles régions à travers le monde et de renforcer encore la position de l’Inde en tant qu’acteur clé de l’aviation internationale », commente Pieter Elbers, le PDG d’IndiGo.