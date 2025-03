SmartLynx Airlines a décidé de simplifier sa flotte au maximum afin de ne plus exploiter qu’un modèle d’appareils d’ici mi-2025. Elle basera ainsi ses opérations exclusivement sur la famille Airbus A320, mais réduira ses opérations cargo en A321F.

Actuellement, la compagnie lettone exploite une flotte composée de 68 appareils, mêlant A320ceo, A321ceo et Boeing 737-8 – et opérant sous trois certificats de transporteur, letton, maltais et estonien. Une partie des Boeing 737 MAX – les appareils les plus récents de sa flotte – sera redéployée auprès d’autres compagnies du groupe Avia Solutions Group.

« Au cours des cinq dernières années, SmartLynx a connu une croissance rapide, passant de douze à près de soixante-dix avions pour répondre à la demande croissante de capacité. Grâce l’agilité qui définit le modèle ACMI, nous avons réussi à relever les défis de la pandémie et des perturbations causées par la guerre en Ukraine. Pour soutenir notre croissance et nous aligner sur les objectifs stratégiques de notre groupe, nous pensons que le moment est venu de prendre des décisions qui renforceront encore l’entreprise à long terme », explique Edvinas Demenius, PDG de SmartLynx Airlines.

En 2024, SmartLynx a enregistré à la fois son record de vols (plus de 68 000) et son record en nombre de passagers (plus de 10 millions).