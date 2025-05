Comme elle l’avait annoncé en février, l’autorité générale de l’aviation civile d’Arabie saoudite (GACA) a officiellement levé les restrictions pesant sur les opérations de cabotage charters le 1er mai. Les opérateurs internationaux peuvent donc désormais y réaliser des vols charters intérieurs.

Elle souligne que plusieurs opérateurs d’avions d’affaires et de jets privés ont déjà demandé des autorisations.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie de l’Arabie saoudite pour développer son aviation et en faire une industrie de 2 milliards de dollars d’ici 2030, cette ouverture doit « positionner le Royaume comme une destination plus ouverte, plus compétitive et plus favorable aux investisseurs dans le domaine de l’aviation », indique la GACA dans un communiqué.