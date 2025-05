L’automne dernier, Edeis et L’Odyssey avaient présenté un projet qui paraissait très ambitieux, celui de lancer des vols interrégionaux au départ de Tours et de Nîmes en ATR 72-600 cet été. A quelques jours du décollage, L’Odyssey a jeté l’éponge le 15 mai. Edeis, le gestionnaire des deux aéroports, envisage des poursuites judiciaires.

Cette difficile décision aurait été prise à la suite d’un différend entre L’Odyssey et la compagnie auprès de laquelle elle devait affréter les vols, qui « aurait unilatéralement revu à la hausse les conditions financières à quelques semaines du lancement, rendant le modèle économique de la compagnie intenable ». Elle prévoyait de relier Tours à Bastia, Ajaccio, Genève et Florence, ainsi que Nîmes à la Corse – après avoir revu drastiquement à la baisse le programme anticipé de vols à la fin de l’hiver depuis l’aéroport du sud de la France – à partir de la fin du mois de mai et jusqu’en septembre.

Edeis regrette une « décision unilatérale et sans discussions préalables avec ses partenaires », d’autant qu’il considère que les niveaux de réservation étaient encourageants, notamment à Tours. Le gestionnaire craint que le « manque de professionnalisme » de L’Odyssey, qui reconnaîtrait avoir sous-estimé certains risques, ne rejaillisse sur lui et envisage des sanctions pour compenser le potentiel préjudice subi.

Edeis et L’Odyssey avaient présenté leur projet en novembre dernier, désireuses de proposer de la connectivité aux territoires là où le train ou la voiture répondent mal aux besoins, et sans passer par Paris. A ce moment-là, les deux partenaires voyaient les choses en grand et rêvaient par exemple de susciter un tourisme entrant à Nîmes, attirant les passagers intéressés par l’histoire romaine, voire de faciliter le déplacement des habitants de la région vers l’Amérique du Sud via l’Espagne. En ce qui concerne Tours, elles capitalisaient sur le succès passé des liaisons vers la Corse, disparues depuis la crise sanitaire.

Déjà à l’époque, le projet suscitait des interrogations. Avec l’affaiblissement du pavillon français, la perte de vitesse des vols régionaux et l’augmentation des taxes, le lancement de ce type de routes de niche avec un appareil aussi capacitaire que l’ATR 72-600 semblait un pari osé. Mais Edeis y croit encore : il cherche désormais une compagnie capable de relancer les lignes suspendues.