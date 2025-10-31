A l’occasion de la visite du secrétaire général du parti communiste du Vietnam To Lam au Royaume-Uni, Vietjet a converti un protocole d’accord signé en juin avec Airbus en commande ferme. Elle porte sur l’acquisition d’une centaine d’A321neo.

Cette commande porte à 280 le nombre total d’A321neo commandés par la low-cost vietnamienne. Les appareils lui permettront de poursuivre l’expansion de son réseau et de moderniser sa flotte.

Cliente de longue date d’Airbus, Vietjet a également récemment acquis une quarantaine d’A330neo auprès de l’avionneur européen. Elle est également en train de se construire une flotte de 200 Boeing 737 MAX.