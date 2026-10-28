La disponibilité de sa flotte de monocouloirs s’étant améliorée, Swiss a décidé de réduire son recours au wet lease à partir de la prochaine saison été. Elle va ainsi pouvoir réinternaliser une partie de son programme de vols et compte prioriser ses accords avec Helvetic Airways pour les capacités restantes. La coopération avec airBaltic s’achèvera donc à la fin de la saison hiver 2026-2027.

Depuis quelques années, Swiss était confrontée à plusieurs problèmes qui sapaient la disponibilité de ses flottes A220 et A320 : des difficultés d’approvisionnement en moteurs Pratt & Whitney (pour les A220 et les appareils de la famille A320neo), des besoins supplémentaires en matière de formation et des ressources limitées en personnel navigant technique. Elle constate une amélioration sur tous ces plans et estime pouvoir « assurer à nouveau une part nettement plus importante de ses vols avec ses propres avions et équipages », notamment grâce à la remise en exploitation de plusieurs A320.

Mécaniquement, ses besoins en location d’appareils avec équipage, système qui lui a permis de maintenir son programme de vols lors des précédentes saisons, vont diminuer. Elle envisage de ne plus s’appuyer que sur dix-huit avions extérieurs durant la prochaine saison été, contre 26 actuellement.

En réduisant le nombre d’appareils, elle entend réduire également le nombre de partenaires. C’est ainsi qu’elle va mettre fin à sa collaboration avec airBaltic dès la fin de cette saison hiver. Reconnaissant le « soutien fiable » que la compagnie balte lui a apporté, elle compte toutefois privilégier et renforcer son partenariat avec Helvetic Airways.